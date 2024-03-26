«Сент-Луис» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» на выезде победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.

«Сент-Луис» идет на девятой строчке с 80 очками в 72 играх.