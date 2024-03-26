Логан Томпсон стал первым вратарем в истории «Вегаса», отразившим буллит в овертайме

Вратарь «Вегаса» Логан Томпсон стал первым вратарем в истории клуба, отразившим буллит в овертайме.

26 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ) Томпсон отбил бросок российского нападающего «Блюз» Павла Бучневича на 30-й секунде дополнительного периода.

Спустя 19 секунд нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо забил победный гол для своей команды.