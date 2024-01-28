«Ванкувер» в овертайме обыграл «Коламбус», Марченко забил гол

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 5:4.

В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Брок Босер, дубль на счету Элиаса Петтерссона, который забил победный гол. У «Блю Джэкетс» отличились Александр Тексье, Шон Курали, Джейк Бин и Кирилл Марченко, Егор Чинахов отметился результативной передачей.

Отметим, «Коламбус» после второго периода вел со счетом 4:1.

После этого матча «Ванкувер» с 71 очком занимает первое место в Западной конференции, «Коламбус» с 40 очками — на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 1:0)

Голы: Тексье — 8 (мен., Северсон), 24:30 — 0:1. Керали — 7 (Тексье, Дэнфорт), 26:14 — 0:2. Босер — 28 (Миллер, Сутер), 35:20 — 1:2. Бин — 4 (Чинахов), 37:27 — 1:3. Марченко — 15 (бол., Годро, Веренски), 38:24 — 1:4. Петтерссон — 26 (бол., Миллер, Хьюз), 41:11 — 2:4. Босер — 29 (бол., Сутер, Хьюз), 43:24 — 3:4. Босер — 30 (бол., Петтерссон, Миллер), 46:28 — 4:4. Петтерссон — 27 (Босер, Хьюз), 64:01 — 5:4.

Вратари: Демко — Мерзликинс.

Штраф: 19 — 8.

Броски: 33 (11+8+12+2) — 30 (4+14+10+2).

Наши: Задоров (17.02/1/0), Кузьменко (11.00/0/0), Михеев (13.03/1/0) — Воронков (13.56/1/-1), Марченко (15.13/4/0), Проворов (23.20/3/+1), Чинахов (17.31/2/+1).

28 января. Ванкувер. Rogers Arena. 19002 зрителя