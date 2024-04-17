«Ванкувер» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» и «Калгари» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Ванкувере 17 апреля и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Ванкувер» — «Калгари» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Ванкувер» набрал 109 очков и финишировал на 2-й строчке в Западаной конференции. «Калгари» занял 11-е место — 79 очков.