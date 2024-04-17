«Ванкувер» переиграл «Калгари». Михеев сделал голевую передачу

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«Ванкувер» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев отметился голевой передачей. У 29-летнего россиянина 31 (11+20) набранное очко по итогам регулярки.

«Ванкувер» набрал 109 очков и финишировал на 2-й строчке в Западаной конференции. «Калгари» занял 11-е место — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Майерс — 5 (мен., Блюгерс, Линдхольм), 12:00 — 1:0. Хегландер — 24 (Петтерссон, Михеев), 13:28 — 2:0. Джошуа — 18 (Гарлэнд, Майерс), 21:58 — 3:0. Пачал — 2 (Кадри, Соловьев), 50:56 — 3:1. Миллер — 37 (Сутер), 55:02 — 4:1.

Вратари: Демко — Маркстрем.

Штраф: 20 — 20.

Броски: 31 (12+10+9) — 40 (9+15+16).

Наши: Задоров (18.18/2/0), Михеев (12.17/2/0), Подколзин (11.55/1/0) — Кузьменко (16.56/2/0), Мироманов (20.24/2/-2).

17 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.