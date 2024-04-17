«Виннипег» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» и «Сиэтл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Виннипеге 17 апреля и завершилась победой хозяев — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Виннипег» — «Сиэтл» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Виннипег» с 108 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 12-й строчке — 79 очков.