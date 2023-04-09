«Ванкувер» по буллитам обыграл «Калгари», у Кузьменко победный бросок
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:2.
В составе «Кэнакс» отличились Коул Макуард и Элиас Петтерссон, у «Флэймс» шайбы забросили Элиас Линдхольм и Назем Кадри. Победный буллит реализовал Андрей Кузьменко.
После этого матча «Ванкувер» с 79 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Калгари» с 90 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Макуард — 1 (Джошуа, Студника), 9:03 — 1:0. Петтерссон — 38 (мен., Миллер), 13:29 — 2:0. Линдхольм — 23 (Дюбе, Тоффоли), 40:38 — 2:1. Кадри — 23 (бол., Хэнифин), 46:06 — 2:2.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Демко — Маркстрем.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (13+12+4+4) — 43 (9+18+12+4).
Наши: Кравцов (10.07/2/0), Кузьменко (10.31/0/0) — Задоров (14.25/0/0).
9 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
|9.04
|00:30
|
Аризона – Анахайм
|5 : 4 ОТ
|9.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|7 : 1
|9.04
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.04
|02:00
|
Вашингтон – Флорида
|2 : 4
|9.04
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|0 : 4
|9.04
|02:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 0
|9.04
|02:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 0
|9.04
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|2 : 1
|9.04
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|5 : 3
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|3 : 2 Б
|9.04
|05:00
|
Сиэтл – Чикаго
|7 : 3
|9.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -