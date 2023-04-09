«Сиэтл» в результативном матче обыграл «Чикаго»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 7:3.

В составе «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Дэниэл Спронг, Джейми Олексяк оформил ассистентский хет-трик. У «Блэкхокс» дубль на счету Сета Джонса.

После этого матча «Сиэтл» с 98 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 56 очками — на последней сточке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Голы: Толванен — 18 (Фреден, Олексяк), 4:48 — 1:0. С. Джонс — 11 (Бьорк, Атанасиу), 5:44 — 1:1. Эберле — 20 (Олексяк), 8:55 — 2:1. Гурд — 13 (бол., Эберле, Спронг), 19:09 — 3:1. С. Джонс — 12 (бол., Райхель, Атанасиу), 30:39 — 3:2. Ларссон — 8 (Маккэн, Олексяк), 32:21 — 4:2. Спронг — 21 (Шульц), 33:16 — 5:2. Райхель — 7 (Власик, Дикинсон), 35:02 — 5:3. Маккэн — 39 (Бьоркстранд), 51:54 — 6:3. Гики — 9 (Спронг, Донато), 54:51 — 7:3.

Вратари: Джонс (Грубауэр, 40:00) — Мразек.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (13+14+4) — 29 (10+8+11).

Наши: — .

9 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».