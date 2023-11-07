«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада». У «Эдмонтона» — 5 очков и 15-е место «Запада». «Ойлерз» проиграли 9 из 11 стартовых матчей сезона.

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