Малкин — о сравнении с Макдэвидом: «Не может быть и речи, чтобы говорить: я лучше. Надо быть честным»
Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении его с коллегой по амплуа Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
— Когда смотрите на Макдэвида и вспоминаете свои лучшие сезоны, наверняка ведь сравниваете — позиция-то одна. Кто сильнее — вы тогда или он сейчас?
— В паре сезонов — в 2008/09, 2011/12 — у меня многое складывалось удачно, и я мог бы его превзойти. Вспоминается победный плей-офф в 2009-м, например. Но — не на длинной дистанции. Макдэвид, несомненно, лучший игрок лиги уже за довольно длительный период, лет за семь-восемь. Он уже раза четыре или пять выиграл «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» (MVP — трижды, приз лучшему бомбардиру — пять раз. — Прим. И. Р.). С ним было бы тяжеловато бороться, нужно это признать. Здесь не может быть и речи, чтобы говорить: я лучше. Надо быть честным.
Несколько сезонов лучшим был Сид [Кросби], несколько — Саня Овечкин. Однажды фантастический сезон выдал Куч — 128 очков: как можно с таким результатом бороться, даже если бы мне было двадцать лет?! Конкуренция в хоккее, особенно в НХЛ — огромная.
Но с тех пор, как я начинал, хоккей поменялся, стал более открытым. Более жесткие правила в плане удалений. Может, будь я сейчас моложе, и получилось бы набрать чуть больше 120 очков (личный рекорд Малкина — 113 очков, покорял стоочковый барьер он еще дважды. — Прим. И.Р). Но получилось как получилось, грех жаловаться. Считаю, что у меня неплохая карьера.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|2 : 3
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|6 : 2
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|4
|1.46