Малкин — о сравнении с Макдэвидом: «Не может быть и речи, чтобы говорить: я лучше. Надо быть честным»

Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении его с коллегой по амплуа Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

— Когда смотрите на Макдэвида и вспоминаете свои лучшие сезоны, наверняка ведь сравниваете — позиция-то одна. Кто сильнее — вы тогда или он сейчас?

— В паре сезонов — в 2008/09, 2011/12 — у меня многое складывалось удачно, и я мог бы его превзойти. Вспоминается победный плей-офф в 2009-м, например. Но — не на длинной дистанции. Макдэвид, несомненно, лучший игрок лиги уже за довольно длительный период, лет за семь-восемь. Он уже раза четыре или пять выиграл «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» (MVP — трижды, приз лучшему бомбардиру — пять раз. — Прим. И. Р.). С ним было бы тяжеловато бороться, нужно это признать. Здесь не может быть и речи, чтобы говорить: я лучше. Надо быть честным.

Несколько сезонов лучшим был Сид [Кросби], несколько — Саня Овечкин. Однажды фантастический сезон выдал Куч — 128 очков: как можно с таким результатом бороться, даже если бы мне было двадцать лет?! Конкуренция в хоккее, особенно в НХЛ — огромная.

Но с тех пор, как я начинал, хоккей поменялся, стал более открытым. Более жесткие правила в плане удалений. Может, будь я сейчас моложе, и получилось бы набрать чуть больше 120 очков (личный рекорд Малкина — 113 очков, покорял стоочковый барьер он еще дважды. — Прим. И.Р). Но получилось как получилось, грех жаловаться. Считаю, что у меня неплохая карьера.