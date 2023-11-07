Малкин надеется сыграть за сборную России: «Даже не за себя обидно, а за ребят помоложе»

Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» высказался о выступлениях за сборную России. Он дважды становился чемпионом мира и трижды выступал на Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014 годы), на которых, однако, национальная команда медалей не завоевала.

— А верите, что вам еще доведется сыграть за сборную России, в составе которой вы дважды выиграли чемпионаты мира и провели три Олимпиады — увы, без медалей?

— Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернется Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить. Но, если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших — Каприза, Панару...

Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол — там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так все работает, как часы. Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими — это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес...

— А в последние полтора года и другая, всем известная и еще более сложная тема, к спорту отношения не имеющая.

— Это понятно. Но я говорю о том, что хоккейные турниры с участием всех сильнейших перестали проводиться гораздо раньше — с 2016 года. Это неправильно. Надеюсь, все вернется на свои места, и даже если не я и не мое поколение, то наши ребята помоложе смогут сыграть на таких соревнованиях. Думаю, что у них есть шансы победить. И надо ими пользоваться.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.