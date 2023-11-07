Малкин надеется сыграть за сборную России: «Даже не за себя обидно, а за ребят помоложе»
Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» высказался о выступлениях за сборную России. Он дважды становился чемпионом мира и трижды выступал на Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014 годы), на которых, однако, национальная команда медалей не завоевала.
— А верите, что вам еще доведется сыграть за сборную России, в составе которой вы дважды выиграли чемпионаты мира и провели три Олимпиады — увы, без медалей?
— Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернется Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить. Но, если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших — Каприза, Панару...
Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол — там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так все работает, как часы. Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими — это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес...
— А в последние полтора года и другая, всем известная и еще более сложная тема, к спорту отношения не имеющая.
— Это понятно. Но я говорю о том, что хоккейные турниры с участием всех сильнейших перестали проводиться гораздо раньше — с 2016 года. Это неправильно. Надеюсь, все вернется на свои места, и даже если не я и не мое поколение, то наши ребята помоложе смогут сыграть на таких соревнованиях. Думаю, что у них есть шансы победить. И надо ими пользоваться.
Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|2 : 3
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|6 : 2
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|4
|1.46