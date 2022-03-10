Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:14

Ванечек: «Буду рад, когда Овечкин обойдет Ягра»

Ванечек прокомментировал 766-й гол Овечкина в НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек прокомментировал 766-й гол российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

«Это здорово. Ягр из Чехии. Мне нравится он. Но я также буду наслаждаться, когда Ови сможет обойти его и продолжит борьбу за первое место», — цитирует The Athletic Ванечека.

В среду, 9 марта, Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром.

Больше Ягра и Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Александр Овечкин
Витек Ванечек
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Чудо на «Сантьяго Бернабеу». Бензема забил три мяча «ПСЖ» и вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Реклама
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Орлов о достижении Овечкина: «Это какое-то безумие, он творит историю»
Кузнецов — об Овечкине: «Когда выйду на пенсию, вероятно, осознаю, с кем я играл»
Овечкин не останавливается, что бы ни происходило вокруг. Догнать Гретцки — посильная задача
Шашлыки в лесу и советский велосипед. Как выглядел маленький Овечкин
Овечкин — лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Скоро он может побить еще один рекорд Гретцки
Кожевников: «Овечкина называют живой легендой? Он скорее великий игрок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов о достижении Овечкина: «Это какое-то безумие, он творит историю»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 58 31 27 71
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 04:00
Эдмонтон – Вашингтон
 - : -
10.03 06:30
Ванкувер – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости