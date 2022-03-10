Ванечек: «Буду рад, когда Овечкин обойдет Ягра»

Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек прокомментировал 766-й гол российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

«Это здорово. Ягр из Чехии. Мне нравится он. Но я также буду наслаждаться, когда Ови сможет обойти его и продолжит борьбу за первое место», — цитирует The Athletic Ванечека.

В среду, 9 марта, Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром.

Больше Ягра и Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).