Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал 766-й гол российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

«Ови всегда смотрит на меня так: «Давай еще, еще, еще». Он жаждет забивать и никогда ничем не доволен. Овечкин хочет продолжать, как никогда раньше. Чувствуешь это как партнер по нападению, как партнер по команде, и просто пытаешься помочь ему, чем можешь, потому что он делает нечто чертовски особенное.

Чувствую себя довольно удачливым парнем, который находится рядом с ним. Оши и я все время шутим об этом — будем рассказывать об Ови своим детям и внукам. Иногда ты просто чувствуешь себя самым везучим. Овечкин — легенда. Просто быть на льду или на скамейке запасных, наблюдая за этим... Никогда не думал, что увидишь такое своими глазами", — цитирует The Athletic Ванечека.

В среду, 9 марта, Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром.

Больше Ягра и Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).