Каменский о травме Овечкина: «Надеюсь, что все обойдется ушибом»

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Хочется пожелать Саше здоровья и быстрого восстановления! Нужно смотреть, какой сложности травма. В зависимости от этого можно будет говорить, вернется он или нет. Надеюсь, что все обойдется ушибом. Перед плей-офф хотелось бы видеть его в составе», — сказал Каменский «СЭ».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода. Овечкин не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.