Последнее очко Гецлафа в НХЛ: капитан «Анахайма» завершил карьеру

«Анахайм» на своем льду уступил «Сент-Луису» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта встреча стала последний для капитана «Уток» Райана Гецлафа. 36-летний форвард «Анахайма» завершил карьеру и вот эта красивая передача стала для него финальным баллом в карьере.

Райан всю карьеру провел в «Анахайме». Клуб выбрал центрального форварда под общим 19-м номером на драфте НХЛ-2003. С тех пор он сыграл за команду 1157 матчей и набрал 1019 (282+737) очков, и стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

Гецлаф был признан первой, второй и третьей звездами матча против «Сент-Луиса» (3:6).