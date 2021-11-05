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«Никто не может с ним сравниться!» Валерий Каменский — об Александре Овечкине

11:36
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитую шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Флориды» (4:5 ОТ).

«Никто не может с ним сравниться. Игроков вообще нельзя сравнивать. Кто забьет 740 шайб, тот и сравнится с ним. Поздравляем Александра с таким результатом и желаем ему дальнейших успехов. Желаем Александру в скором времени обогнать Бретта Халла и выйти на третье место», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Александру Овечкину (740 шайб в НХЛ) остался один гол до Бретта Халла (741) и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

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