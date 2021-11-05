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Кожевников: «Александр Овечкин — машина, которая набрала скорость!»

13:10
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитую шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Флориды» (4:5 ОТ).

«Нет сейчас того, кто может с ним сравниться. Александр Овечкин — машина, которая набрала скорость. Бретта Халла, конечно, догонит и побьет рекорд. Самое главное, чтобы его хватило еще на три года, чтобы обошлось все без травм», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Александру Овечкину (740 шайб в НХЛ) остался один гол до Бретта Халла (741) и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

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