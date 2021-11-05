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Фетисов: «Александр Овечкин может войти в историю мирового спорта! Он настоящий мужик!»

11:12
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитую шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Флориды» (4:5 ОТ).

5&nbsp;ноября. &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4 ОТ. Александр Овечкин. Овечкин вытащил команду за волосы и спас от позора. Но его феерия не помогла победить

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи.

«Овечкин на высоком уровне и гонится за рекордом Гретцки? Меня это радует. Человек может войти в историю мирового спорта, причем не только хоккейного. Спортсмен, который побил, казалось бы, непререкаемый рекорд. У него есть миссия — он нацелен на этот результат. Мы тренировались с Овечкиным летом. Я видел, что у него самый позитивный настрой. У него еще одна миссия — выиграть Олимпийские игры и догнать свою маму в этом. Ничего удивительного в этом нет. 36 лет — это не возраст для мужика на самом деле. А он настоящий мужик. Ему можно только пожелать здоровья, чтобы хватало на все задуманные планы. А целеустремленности и характера ему хватает», — сказал Фетисов «СЭ».

Александру Овечкину остался один гол до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (740 — 741).

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика