В «Оттаве» подтвердился второй случай заболевания коронавирусом

Пресс-служба «Оттавы» сообщает, что второй игрок в команде сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Имя игрока не называется.

В сообщении указано, что хоккеист ездил с командой на игры в Сан-Хосе, Анахайм и Лос-Анджелес. В поездках участвовало 52 человека, включая игроков, персонал, СМИ и других. У 44-х не было выявлено никаких симптомов наличия вируса, у 8-х были симптомы и у двух выявили коронавирус. Медицинский штаб «Оттавы» ждет результатов тестов, которые были сделаны в среду, четверг и пятницу.

За «Сенаторз» выступают россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов. Ранее отец Зайцева отказался комментировать информацию о том, что его сын заболел коронавирусом.

A second #Sens player has tested positive for COVID-19. The player was part of the recent away trip that included games in San Jose, Anaheim and Los Angeles.



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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 297 553 человек. Умерших — 12 777, выздоровевших — 94 601. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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