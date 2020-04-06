«В Нью-Йорке меня не пустили в алкогольный магазин». Панарин рассказал, что творится в Америке

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в прямом эфире в Instagram рассказал о происходящем в Северной Америке.

— Обстановка в США по статистике, мягко говоря, не очень. Но мы сейчас находимся не у себя под Нью-Йорком, а в доме у Бобровских. Сегодня выезжали в магазин — посмотреть, как обстоят дела в городе. Все выглядело нормально. Как будто ничего не изменилось, люди куда-то бежали. Единственное, что были закрыто, все пляжи и магазины. Но мы нашли место, где можно было купить ракетки для тенниса.

Я зашел со своим английским в магазин, а они сказали мне, что только смогут вынести эти ракетки с заднего двора. Магазины работают только так. Перед самым карантином я заезжал в алкогольный магазин у нас в Нью-Йорке, но меня уже тогда не пустили. Сейчас, судя по новостям, там происходит полная **па.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 312 628 человек, умерших — 72 636, выздоровевших — 275 087.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.