Кожевников считает, что Овечкину нужно два-три года, чтобы побить рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ.

«Молодец! Еще много побьет, красавец! Скоро у него будет другой, вероятно, до нового года сможет догнать Горди Хоу. В этом году точно Гретцки не догонит, года два-три нужно», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Форвард «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3) забросил свою 787-ю шайбу и превзошел достижение легендарного Горди Хоу.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).