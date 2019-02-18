В НХЛ рассказали о шансах Войнова сыграть в лиге в этом сезоне

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил "СЭ", что расследование по Вячеславу Войнову не будет завершено до дедлайна, после которого переходы в НХЛ запрещены.

Напомним, что россиянин – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса".

– Я не жду того, что до дедлайна по делу Войнова будет принято какое-то решение, – сказал Дэйли.

Напомним, НХЛ дисквалифицировала игрока по причине заведенного на него дела о домашнем насилии. 2 июля суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений, что позволило ему получить рабочую визу. НХЛ свой вердикт по участию игрока в лиге до сих пор не вынесла.

Отметим, что дедлайн необязательно будет помехой для Войнова. Если он заключит контракт с "Лос-Анджелесом", который владеет правами на него в статусе "конфликт", то сможет присоединиться к "Кингз" и после дедлайна. По крайней мере, такая возможность предусмотрена Коллективным соглашением. Но в дело могут вступить другие его пункты. И вероятность подобного развития событий крайне мала.(Игорь Еронко)