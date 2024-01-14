Панарин прервал результативную серию из 9 матчей в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал результативную серию в НХЛ.

32-летний россиянин не сумел отличиться в матче против «Вашингтона» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра проходила 13 января.

До этого Панарин набирал очки в каждом из последних девяти матчей в НХЛ.

В текущем сезоне Панарин набрал 58 (26+32) очков в 41 матче за «Рейнджерс».