В ФХР прокомментировали возможную дисквалификацию Ничушкина

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом на тестестерон у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина. Ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

«Пришло первое уведомление от ВАДА и ИИХФ. У игрока есть право до 16 ноября написать отзыв — согласен или нет с вердиктом. После этого будет второе уведомление», — сказал Курбатов.

Это проба 2013 года, хранилась она в московской лаборатории. В 2019 году нашли запрещенные вещества, решили инициировать дело.