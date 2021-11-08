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В ФХР прокомментировали возможную дисквалификацию Ничушкина

15:22
Валерий Ничушкин. Фото Алексей Иванов, -
Валерий Ничушкин. Фото Алексей Иванов, -
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Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом на тестестерон у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина. Ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

«Пришло первое уведомление от ВАДА и ИИХФ. У игрока есть право до 16 ноября написать отзыв — согласен или нет с вердиктом. После этого будет второе уведомление», — сказал Курбатов.

Это проба 2013 года, хранилась она в московской лаборатории. В 2019 году нашли запрещенные вещества, решили инициировать дело.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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