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В ФХР прокомментировали возможную отмену дисквалификации Кузнецова

15:16
Евгений Кузнецов. Фото Алексей Иванов, -
Евгений Кузнецов. Фото Алексей Иванов, -
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Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал ситуацию с возможной отменой дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«Мы находимся в контакте с игроком и его агентом. Юристы занимаются. Пока новостей нет, сказать нечего. Много юридических нюансов. Будут позитивные сдвиги — сразу поделимся», — сказал Курбатов журналистам.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов набрал 13 (5+8) очков в 11 встречах регулярного чемпионата.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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