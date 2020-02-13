В чем ключевое отличие АХЛ и НХЛ? Рассказывает защитник «Калгари» Елесин

Российский защитник «Калгари» Александр Елесин, дебютировавший за клуб в НХЛ, в интервью «СЭ» отметил, что скорости в лиге в целом выше, чем в АХЛ.

— Мне кажется, в НХЛ просто более мастеровитые игроки, — сказал Елесин. — В АХЛ тоже есть мастера, но в НХЛ процент повыше. Может, скорости немного выше. В зависимости от ситуации и команды, наверное. Игроки здесь мастеровитее, быстрее, умнее. Поэтому это и НХЛ.

Закончена ли адаптация к североамериканскому хоккею? — Не знаю, тренерам со стороны виднее. Конечно, поначалу я не совсем все понимал, потому что в России немного другая система. Тренер защитников в АХЛ очень помогал, брал на собрания, детально показывал, что я должен делать, чтобы быть частью системы, чтобы эта система работала. (Андрей Жданюк)

Полностью интервью Елесина — здесь