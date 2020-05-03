В Америке совсем не ценят величие Малкина. В рейтинге лучших русских в истории НХЛ он только на седьмом месте

Портал The Hockey Writers на этой неделе представил свою версию рейтинга 50 лучших российских хоккеистов в истории НХЛ.

Североамериканское издание считает, что на первом месте — нападающий Сергей Федоров, который выиграл три Кубка Стэнли с «Детройтом» и первым из соотечественников набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах.

На втором месте — капитан «Вашингтона», чемпион-2018 форвард Александр Овечкин. Он — восьмой в списке снайперов НХЛ всех времен и лучший среди россиян не только по голам, но и по результативности в регулярках — 1278 (706+572) очков.

В топ-10 также попали Александр Могильный, Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, форвард «Питтсбурга» Малкин — только седьмой. Во многих подобных рейтингах россиянин занимает более высокие позиции.

Например, в июле 2017-го — еще до победы Овечкина в Кубке Стэнли и его рывка за снайперским рекордом Уэйна Гретцки — «СЭ» опубликовал свой рейтинг топ-50 россиян в истории НХЛ. В нем Овечкин и Федоров вошли в топ-3, но первым стал Малкин.

Весь расклад рейтинга The Hockey Writers — здесь.