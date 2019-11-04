Форвард «Далласа» Денис Гурьянов — о голе в ворота «Монреаля» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре он сделал дубль. Первую шайбу он забросил с буллита.

— На самом деле, я ни о чем не думал, ни к чему не готовился, — цитирует Гурьянова официальный сайт НХЛ. — Я выполнял этот бросок после долгой смены. Грубо говоря, уже не варила голова. И я просто поехал на ворота Прайса, увидел свободное место — и туда бросил. Попал, забил. Я по-разному всегда бью. Сейчас исполнил то, что первым пришло в голову. Как получилось, то и сделал. Конечно, на тренировках я этому уделяю внимание. Не так часто, но иногда отрабатываю.

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