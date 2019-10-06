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Ураганная комбинация с участием Панарина и Бучневича

03:49
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс», в конце второго периода счет 1:3. На 30-й минуте «синерубашечники» провели великолепную атаку. Артемий Панарин сделал пас Зибанежада, Мика перевел на Павла Бучневича, который тут же отдал шайбу шведу, поразившему пустой угол ворот.

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