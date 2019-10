Ураганная комбинация с участием Панарина и Бучневича

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс», в конце второго периода счет 1:3. На 30-й минуте «синерубашечники» провели великолепную атаку. Артемий Панарин сделал пас Зибанежада, Мика перевел на Павла Бучневича, который тут же отдал шайбу шведу, поразившему пустой угол ворот.

The passing is great. The reaction is even better. @MikaZibanejad #NHLFaceOff pic.twitter.com/ZhRP9zcsWK