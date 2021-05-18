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Уилсон эффектным силовым приемом отправил Лазара на скамейку запасных «Бостона»

03:20
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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон применил силовой прием на нападающем «Бостона» Кертисе Лазаре.

27-летний канадец мощным ударом отправил Лазара на свою скамейку запасных.

4 мая во время матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3:6) Уилсон напал на россиянина Павла Бучневича, из-за чего завязалась потасовка. Артемий Панарин хотел защитить своего соотечественника, однако из-за жестких действий Уилсона сам получил травму нижней части тела и выбыл до конца сезона.

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