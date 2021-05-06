Уилсон досрочно закончил матч с «Рейнджерс». В предыдущей игре он подло поступил с Панариным

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не вышел на второй период матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». По официальной информации, у игрока травма верхней части тела.

В первом периоде 27-летний канадец успел сыграть всего 2 минуты 36 секунд и заработать 15 минут штрафного времени.

#Caps Tom Wilson will not return to tonight's game (upper body) — CapitalsPR (@CapitalsPR) May 6, 2021

Напомним, в прошлом матче нападающий «Вашингтона» Том Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона. НХЛ наказала Уилсона штрафом в размере 5 тысяч долларов.