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Уилсон досрочно закончил матч с «Рейнджерс». В предыдущей игре он подло поступил с Панариным

04:17
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не вышел на второй период матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». По официальной информации, у игрока травма верхней части тела.

В первом периоде 27-летний канадец успел сыграть всего 2 минуты 36 секунд и заработать 15 минут штрафного времени.

Напомним, в прошлом матче нападающий «Вашингтона» Том Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона. НХЛ наказала Уилсона штрафом в размере 5 тысяч долларов.

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