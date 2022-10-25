Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ

Известный тренер Барри Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ.

«Чтобы все уладить, мне нужно время до начала декабря, прежде чем я почувствую себя комфортно. После завершения семейных дел я съезжу отдохнуть куда-нибудь, где тепло, а после...

Я никогда не тренировал команду из «оригинальной шестерки». Меня бы это заинтриговало. Но, что касается канадских команд — там вы всегда под микроскопом. Для работы в Канаде нужен особый тренер, потому что там другое давление", — приводит слова Тротца Sportsnet.

59-летний Тротц возглавлял в НХЛ «Нэшвилл» (1997-2014), «Вашингтон» (2014-2018) и «Айлендерс» (2018-2022).

Вместе с «Вашингтоном» канадец выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18.