Макдэвид избежал серьезной травмы в матче с «Питтсбургом»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид врезался в штангу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3). Обследование показало, что форвард избежал какой-либо серьезной травмы, сообщает TSN.

Эпизод произошел в начале второго периода матча во время атаки «Эдмонтона». Канадец упал на лед и некоторое время не мог подняться.

Затем он ушел в раздевалку, но в итоге вернулся на площадку и продолжил игру.

В 6 матчах нынешнего сезона на счету Макдэвида 10 (5+5) результативных баллов.