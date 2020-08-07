Тротц за сохранение плей-офф НХЛ из 24 команд

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц считает, что НХЛ стоит сохранить формат плей-офф из 24 команд. В этом сезоне лига расширила количество участников плей-офф, так как регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.

— За время моего пребывания в НХЛ она выросла и стала такой плотной, что это стоит серьезно рассмотреть, — цитирует Newsday Тротца. — Сейчас в лиге очень высокий уровень конкуренции. Думаю, что стоит обязательно рассмотреть этот вариант. Я за него.