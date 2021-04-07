Тротц похвалил Варламова за игру на ноль против «Вашингтона»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц похвалил российского вратаря «островитян» Семена Варламова за игру на ноль в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (1:0).

«У соперника было не очень много шансов, но парочка все-таки была, и в них Варли проявил себя отлично. Считаю, что и голкипер «Вашингтона» сыграл крайне сильно. У нас было очень много шансов, просто реализации не хватало. Сегодня был отличный хоккейный матч между двумя хорошими командами», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца.

Варламов отразил 29 из 29 бросков по своим воротам и стал второй звездой игрового дня в НХЛ.