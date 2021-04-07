Панарин и Варламов попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ 7 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка в матче против «Питтсбурга» (8:4).

Вторая звезда дня — российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, который отразил все 29 бросков по своим воротам в игре против «Вашингтона» (1:0).

Первая звезда дня — форвард «Бостона» Патрис Бержерон, на счету которого хет-трик в матче против «Филадельфии» (4:2).