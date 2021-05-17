Тротц: «Дадим Варламову еще один день тренировок, и тогда он будет на 100 процентов готов»
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о выборе вратаря на матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).
«Нам действительно пришлось принять решение вчера вечером. Варламов откатал оба дня, он будет тренироваться завтра. Мы просто подумали, что в долгосрочной перспективе у нас есть два способных голкипера. Если мы хотим добиться каких-либо успехов, нам понадобятся оба. Мы сказали: «Знаете что? Давайте делать то, что правильно». Давайте не будем рисковать и будем осторожными. Мы дадим ему еще один день тренировок, и тогда он будет на 100 процентов готов», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 42.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 2:30 мск.
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