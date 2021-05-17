«Миннесота» в овертайме победила «Вегас» и повела в серии плей-офф
01:11
«Миннесота» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла в овертайме «Вегас» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Джоэль Эрикссон Эк. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 18 минут 18 секунд, сделал три броска по воротам и пять силовых приемов.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 5:00 мск.
НХЛ
1/4 финала дивизиона
«Вегас» — «Миннесота» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Эрикссон Эк — 20 (Фолиньо, Гринуэй), 63:20 — 0:1.
Вратари: Флери — Тэлбот.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 42 (19+11+10+2) — 30 (5+13+9+3).
Наши: — - Капризов (18.18/3/0).
16 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 0-1.
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Зачет
vs
0
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