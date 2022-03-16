Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс», Варламов — третьей

Пресс-служба НХЛ объявила лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» (4:3 Б).

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. В конце третьего периода он забросил шайбу, которая стала для него 767-й за карьеру в НХЛ. Он вышел на чистое третье место по голам в истории лиги, обойдя Яромира Ягра.