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Тренерский штаб сборной России по хоккею посетил матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

08:38

Тренерский штаб сборной России посетил матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (3:2). За встречей с трибун наблюдали главный тренер национальной команды Алексей Жамнов, его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов.

Александр Овечкин. Овечкин впервые в сезоне не набрал очков! Его остановил Василевский

В этой встрече приняли участие пять российских хоккеистов. За «Тампу» играли голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. За «Вашингтон» — защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Василевский отразил 31 бросок по воротам и был признан второй звездой матча. Сергачев и Овечкин очков не набрали. Кузнецов сделал голевой пас. Орлов завершил встречу с показателем полезности «+1».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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Роман Шишов все материалы автора
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