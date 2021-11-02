Тренерский штаб сборной России по хоккею посетил матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
Тренерский штаб сборной России посетил матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (3:2). За встречей с трибун наблюдали главный тренер национальной команды Алексей Жамнов, его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов.
В этой встрече приняли участие пять российских хоккеистов. За «Тампу» играли голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. За «Вашингтон» — защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Василевский отразил 31 бросок по воротам и был признан второй звездой матча. Сергачев и Овечкин очков не набрали. Кузнецов сделал голевой пас. Орлов завершил встречу с показателем полезности «+1».
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
With ?@TBLightning?'s Vasilevskiy, Sergachev and ?@Capitals? Ovechkin, Kuznetsov in action as well as Canada, Sweeden, Slovakia, Czech, USA stars on both teams, Russia's Olympic staff for Beijing in Amalie Arena tonight. ?@BallyLightning? pic.twitter.com/YamjCMalcl— Paul Kennedy (@PaulKennedyFOX) November 1, 2021
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