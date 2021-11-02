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Главный тренер «Тампа-Бэй»: «Василевский сделал своевременный сейв»

Главный тренер «Тампа-Бэй»
08:26
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил игру российского вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2). Голкипер отразил 31 бросок из 33, став второй звездой встречи.

«Ты не хочешь оказаться в ситуации, когда приходится догонять, Василевский нас от этого спасает. Мы забросили ответную шайбу почти сразу после одного из его сейвов. Вместо 0:2 счет стал 1:1, все из-за своевременности этого сейва», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Василевский стал второй звездой матча против «Вашингтона». Кроме того,он провел 300-й матч за команду с первых минут. За это время он одержал 194 победы — второй показатель среди вратарей лиги после Кена Драйдена (196).

27-летний россиянин провел в общей сложности 310 матчей в НХЛ. В текущем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он пропустил 20 шайб.

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Роман Шишов все материалы автора
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