Тренер «Вегаса»: «Зыков провел свой лучший матч. Я говорю не о драке»

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан оценил российского форварда команды Валентина Зыкова, который в предсезонном матче против «Сан-Хосе» (5:1) дважды подрался с нападающим «Шаркс» Эвандером Кейном. Всего по итогам встречи Зыков получил 9 штрафных минут.

— Зыков провел свой лучший матч в нынешнее межсезонье. Он был заметным на льду, чего я и требую. Причем я говорю не о драке, — цитирует Галлана официальный сайт «Вегаса».