Тренер «Сент-Луиса» Берюбе: «Своей трудовой этикой Тарасенко подает пример остальным»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе высказался об игре российского нападающего команды Владимира Тарасенко в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Владимир проделывает отличную работу, — сказал Томас на пресс-конференции. — Своей трудовой этикой и конкурентоспособностью Тарасенко подает пример остальным. Вот, что я вижу».

Тарасенко забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в матче НХЛ с «Баффало» (6:2). В нынешнем сезоне нападающий провел 67 матчей, в которых набрал 72 (31+41) очка. 30-летний россиянин забрасывает 30 или более шайб в шестом сезоне подряд.