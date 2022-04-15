Главный тренер «Тампы» Купер объяснил решение заменить Василевского

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, почему решил заменить российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3, ОТ).

«Замена Василевского была связана с тем, чтобы он не потерял уверенность. Мы уже были в таких ситуациях, решение непростое, но не слишком. Возможно, я склонен оставлять вратарей в игре чаще, чем следовало бы, но я им доверяю», — заявил Купер на пресс-конференции.

Василевский был заменен в середине второго периода. За 7 минут он пропустил три шайбы. Он отбил 10 бросков из 13. На его замену вышел Брайан Эллиотт, который оставил ворота сухими.