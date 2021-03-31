Тренер «Рейнджерс» похвалил Шестеркина за матч с «Вашингтоном»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2) оценил действия российского голкипера Игоря Шестеркина.

«На этом уровне, да и вообще на любом уровне, необходимы хорошие вратари. Без разницы, какая у соперника команда. Нужен хороший вратарь. Безусловно, сегодня у нас есть даже нечто большее, чем просто хороший вратарь. Сегодня голкипер был великолепен. Не стоит об этом забывать. По ходу игры вся команда становилась все лучше и лучше», — цитирует Куинна The Athletic.

Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам в матче с «Вашингтоном». В этом сезоне 25-летний голкипер одержал 8 побед в 18 матчах «регулярки».