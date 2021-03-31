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«Вегас» начал вакцинацию хоккеистов от коронавируса

08:26
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Владелец «Вегаса» Билл Фоули сообщил о начале процесса вакцинации хоккеистов команды от коронавируса.

«Многие игроки уже получили первую дозу вакцины. Это замечательно. Мало кто отказался. Мы хотим вакцинировать наших ребят. Они получат вторую дозу в ближайшие недели», — приводит Las Vegas Sun слова Фоули.

«Вегас» лидирует в таблице Западного дивизиона с 49 очками в 33 матчах.

Дополнительная информация:

https://lasvegassun.com/news/2021/mar/30/foley-majority-of-golden-knights-have-received-cov/

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