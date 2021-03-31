«Вегас» начал вакцинацию хоккеистов от коронавируса
08:26
Владелец «Вегаса» Билл Фоули сообщил о начале процесса вакцинации хоккеистов команды от коронавируса.
«Многие игроки уже получили первую дозу вакцины. Это замечательно. Мало кто отказался. Мы хотим вакцинировать наших ребят. Они получат вторую дозу в ближайшие недели», — приводит Las Vegas Sun слова Фоули.
«Вегас» лидирует в таблице Западного дивизиона с 49 очками в 33 матчах.
Дополнительная информация:
https://lasvegassun.com/news/2021/mar/30/foley-majority-of-golden-knights-have-received-cov/
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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