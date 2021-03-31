«Вегас» начал вакцинацию хоккеистов от коронавируса

Владелец «Вегаса» Билл Фоули сообщил о начале процесса вакцинации хоккеистов команды от коронавируса.

«Многие игроки уже получили первую дозу вакцины. Это замечательно. Мало кто отказался. Мы хотим вакцинировать наших ребят. Они получат вторую дозу в ближайшие недели», — приводит Las Vegas Sun слова Фоули.

«Вегас» лидирует в таблице Западного дивизиона с 49 очками в 33 матчах.