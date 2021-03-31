Буре рассказал о том, что сделал с американским паспортом

Легендарный российский хоккеист Павел Буре, которому 31 марта исполнилось 50 лет, дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, в котором рассказал об отношении к родине и почему не захотел стать гражданином США.

— В те годы много писалось о наездах русской мафии на наших энхаэловцев, многие из-за этого летом в Россию боялись ехать. Вы приезжали каждый год, и дружба у вас была со всеми, как пел по другому поводу Александр Розенбаум, «от министров до воров». Ничего не опасались, приезжая на родину?

— У нас все было по-новому. Я для себя выбор сделал — это моя страна. Да, в ней было что-то хорошее, что-то плохое. Но я — москвич. Поэтому и приезжал в Москву каждое лето, хотя тогда домой не ездил почти никто из энхаэловцев. И о том выборе никогда не жалел.

— Неужели не возникло ни одной опасной ситуации?

— Опасная ситуация может возникнуть где угодно — и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Майами. Везде есть свои нюансы, это жизнь. У нас было не совсем спокойно, но через это надо было пройти. И мы прошли.

— Когда последний раз были в Штатах?

— Давно. Лет семь-восемь назад.

— Не тянет?

— Всему свое время. Я там работал, но всегда говорил, что живу в Москве. Сейчас у меня там работы нет, и живу там, где мне комфортно.

— И паспорт американский сдали.

— Давно уже. Он мне не нужен, я в России живу.

(Игорь Рабинер)