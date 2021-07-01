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Тренер «Монреаля» прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли против «Тампы»

09:30

И.о. главного тренера «Монреаля» Люк Ричардсон подвел итоги второго матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (1:3).

«Я могу сказать, что мы сегодня здорово играли в атаке. К сожалению, несколько отскоков были не в нашу пользу. Но контроль шайбы стал гораздо лучше. В конце второго периода от нас отвернулась фортуна. А ведь сам период для нас был хорошим! Парни проявили характер, хорошо играли в третьем периоде. Там снова не повезло, и «Тампа» забила третий гол. Но в целом мы играли с большой отдачей, могли победить», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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