Тренер «Миннесоты»: «Капризов сможет сыграть с «Анахаймом», если не случится что-то непредвиденное»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон сообщил, что нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов с большой долей вероятности вернется на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«Если не случится что-то непредвиденное, то Капризов сыграет с «Анахаймом». Он хорошо выглядел на тренировке. Может быть, немного застоялся, но это пройдет через несколько смен в игре. В целом Кирилл выглядел реально здорово. Лично меня он своей формой убедил. Вообще приятно, что парни возвращаются в состав. Поэтому двусторонка получилась плодотворной. Они соревновались изо всех сил. Забросили не так много шайб, но вратари показали себя с лучшей стороны, и мы увидели даже овертайм.



Я не удивлен тем, что Капризов так быстро вернулся. Это произошло не только потому, что он классный хоккеист. Он еще крепко сложен и в отличной форме. Эти ребята сегодня, они настоящие атлеты. И находятся в такой потрясающей форме, что могут быстро восстанавливаться после таких моментов», — приводит официальный сайт НХЛ слова Эвасона.

Капризов получил травму верхней части тела 6 января в матче с «Бостоном» (2:3). Из-за повреждения 24-летний россиянин пропустил игру против «Вашингтона» (3:2 ОТ). В сезоне-2021/22 форвард набрал 40 (14+26) очков в 32 матчах.

Встреча «Миннесота» — «Анахайм» состоится 15 января, начало — в 04.00 (мск).