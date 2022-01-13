Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс догнал Овечкина и делит с ним второе место

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором единственного гола «Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (1:2).

Благодаря этому Мэттьюс догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших снайперов лиги сезона-2021/22. Теперь у американца и россиянина по 24 шайбы, они делят второе место. Лидером по количеству забитых голов в нынешнем сезоне является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (26).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 шайб

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 шайбы

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 24 шайбы

4. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 23 шайбы

5. Трой Терри («Анахайм») — 22 шайбы