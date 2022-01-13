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Сегодня, 08:35

Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс догнал Овечкина и делит с ним второе место

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором единственного гола «Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (1:2).

Благодаря этому Мэттьюс догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших снайперов лиги сезона-2021/22. Теперь у американца и россиянина по 24 шайбы, они делят второе место. Лидером по количеству забитых голов в нынешнем сезоне является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (26).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 шайб

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 шайбы

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 24 шайбы

4. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 23 шайбы

5. Трой Терри («Анахайм») — 22 шайбы

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 33 20 13 42
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Даллас 33 18 15 38
6 Виннипег 33 16 17 37
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 35 10 25 24
Результаты / календарь
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18.01
13.01 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
13.01 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 1
13.01 04:30
Даллас – Сиэтл
 5 : 2
13.01 05:30
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
13.01 06:00
Аризона – Торонто
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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